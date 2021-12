Coworking-Space in Meppen: Gegenseitige Hilfe in stressigen Corona-Zeiten

Sind fast täglich im "Freiraum", dem Coworking-Space an der Emsstraße in Meppen, anzutreffen: (v.l.) Jutta Raue, Valentin Schmidt und Sascha Fengler. Acht Arbeitsplätze stehen hier zur Verfügung.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. "Wir hatten genug vom Alleinsein bei der Arbeit im Homeoffice“, sagen die Gründer des „Freiraum“ in Meppen. Seit August 2020 gibt es das Coworking-Space. Viele scheinen die Chancen des Angebots noch nicht erkannt zu haben.

Acht Arbeitsplätze stehen in dem Gebäude an der Emsstraße neben dem Fischfachgeschäft Klene zur Verfügung. Drei sind dauerhaft belegt. Von der ersten Stunde an dort anzutreffen sind Sascha Fengler und Jutta Raue. Beide sind s