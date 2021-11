Rollerfahrer weicht Auto aus und stürzt im Kreisverkehr in Meppen

Unfall im Kreisverkehr in Meppen.

Hendrik Schmidt/dpa

Meppen. Weil ein Autofahrer rücksichtslos in einen Kreisverkehr in Meppen gefahren ist, stürzte ein Rollerfahrer schwer am Samstagnachmittag.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Samstagnachmittag um 15.05 Uhr im Kreisverkehr auf der Hasebrinkstraße in Meppen. Ein 44-jähriger Fahrer eines Rollers war bereits in den Kreisverkehr gefahren, als ein bislang unbekannter Verk