Innerhalb Deutschlands werden die ersten Patienten verlegt. Im Emsland werden noch keine aufgenommen.

Daniel Vogl

Meppen. Viele Intensivstationen in anderen Bundesländern sind überfüllt. Kliniken in Niedersachsen nehmen deshalb Corona-Patienten aus Ostdeutschland auf. Im Emsland ist es noch nicht so weit.

Das niedersächsische Innenministerium hatte am Donnerstag in Hannover mitgeteilt, dass die norddeutschen Bundesländer vorerst zehn Corona-Patienten aus Ostdeutschland aufnehmen werden, einige davon kommen auch nach Niedersachsen. Hinte