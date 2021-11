Freuen sich über den Bezug der neuen Geschäftsstelle an der Nödiker Straße in Meppen: (v.l.) Vitus-Werk-Geschäftsführer Michael Korden und Pressesprecher Daniel Robin.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. 2,6 Millionen Euro hat das St. Vitus-Werk in ein zweigeschossiges Gebäude an der Nödiker Straße in Meppen investiert. Was den mehr als 40 Verwaltungs-Mitarbeitern geboten wird, erklärt Geschäftsführer Michael Korden.

1300 Quadratmeter Büro- und Nutzfläche stehen den Vitus-Mitarbeitern in dem Neubau zur Verfügung. "Wir sind in den vergangenen Jahren personell stark gewachsen", sagt Korden. Als er vor zwölf Jahren das Amt des Geschäftsführers üb