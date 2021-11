Corona: Emsländer stehen Schlange für Impfung in Meppen

Bereits am Vormittag nutzten viele Menschen das Impfangebot am Helter Damm in Meppen.

Dominik Bögel

Meppen. Das Impftempo soll beschleunigt werden. Eine Corona-Impfaktion vor dem Meppener Leichtathletik-Stadion nahmen am Donnerstag viele Emsländer wahr – trotz Regens.

Bereits am Dienstag hatte es eine solche Impfaktion am Leichtathletik-Stadion am Helter Damm bei der ehemaligen Teststation gegeben. „Vorgestern haben wir zwischen 300 und 450 Impfungen durchgeführt, und auch heute sieht es danach aus,