Die Eingangstür des Kiosks in der Bahnhofstraße in Meppen wurde bei dem Einbruch beschädigt.

Carola Alge

Meppen. Ein 34-Jähriger Mann ist in der Nacht zum Mittwoch in einen Kiosk in Meppen eingebrochen. Er trat den oberen Teil der Eingangstür ein und verschaffte sich so Zutritt.

Das bestätigte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Demnach hatte der Mann gegen 4.36 Uhr die Eingangstür des Kiosks in der Bahnhofstraße eingetreten und hatte Alkohol, Zigaretten und ein Feuerzeug gestohlen. E