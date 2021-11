Auf Firmengelände in Meppen-Versen gerät ein Lkw in Brand

In der Nacht zu Donnerstag ist ein auf einem Firmengelände in Meppen-Versen abgestellter Lkw in Brand geraten. Hier ein Symbolbild.

Bodo Schackow/dpa

Meppen. Ein auf einem Firmengelände in Meppen-Versen abgestellter Lkw ist in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten.

Die Ursache für den Brand des Sattelzugs inklusive Anhänger ist nach ersten Angaben der Polizei noch unklar. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren ab etwa 2 Uhr in der Nacht im Einsatz.