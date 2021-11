Leerstehende Gräber: Die Bestattungskultur verändert sich auch im Emsland.

Ina Wemhöner

Meppen. Neue Trends in der Bestattungskultur, sinkende Einnahmen und steigende Bewirtschaftungskosten bringen viele Friedhofsverwaltungen im Emsland in Not.

Ruhestätten sind ein besonderer Ort der Trauer und der Erinnerung. Jedoch hat sich in den letzten Jahren einiges auf den Friedhöfen geändert: Neue Trends in der Bestattungskultur, sinkende Einnahmen und steigende Bewirtschaftungsk