Bereits zum Nachmittag hin war der Weihnachtsmarkt in Meppen gut besucht. Für die dort geltende 2G-Regelung gibt es Zustimmung.

Dominik Bögel

Meppen. Der Meppener Weihnachtsmarkt läuft rotz steigender Corona-Infektionen – allerdings mit Einschränkungen. An den Buden werden nur Geimpfte und Genese bedient. So kommt das bei Meppenern an.

Ein rotes Papierarmband entscheidet dieses Jahr darüber, wer sich auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel einen Glühwein oder einen Punsch holen darf. Dieses erhalten nur Personen, die gegen das Coronavirus geimpft sind oder eine Infektio