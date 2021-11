Hat eines seiner Bücher neu aufgelegt: Michael Kuper aus Meppen.

Tobias Böckermann

Wer eine kleine Reise ins Unheimliche und in die Mythologie des Emslandes unternehmen will, kann das in diesem Winter wieder bequem vom Sofa aus tun. Der Meppener Autor Michael Kuper hat das Büchlein „Sagebuck & Spökenkiekers“