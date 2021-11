Feuerwehreinsatz bei Rothkötter im Gewerbegebiet in Meppen-Versen

Im Mischfutterwerk von Rothkötter in Meppen-Versen hat es am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben.

Torsten Albrecht

Meppen. Zu einem Brand im Mischfutterwerk von Rothkötter am Heerweg in Meppen-Versen ist die Feuerwehr Meppen am Sonntagnachmittag ausgerückt.

Nach ersten Angaben der Polizei wurde das Feuer gegen 14.50 Uhr gemeldet. Im Einsatz sind Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Auch die Drehleiter der Feuerwehr Meppen war vor Ort.Nach Angaben von Jens Menke, Sprecher der Feuer