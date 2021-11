Bedürftigen Wünsche erfüllen- die Aktion von Diakonie Meppen und der Sparkasse macht es möglich.

Symbolbild: Diakonie

Meppen/Haren. Die Diakonie hat in den Filialen Meppen und Haren der Sparkasse Emsland wieder einen Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln von hilfsbedürftigen Menschen aufgestellt.

Wie im letzten Jahr schmücken die Sparkassen in Meppen (Zum Stadtgraben 1) und Haren (Alter Markt 5) einen Weihnachtsbaum mit den Wunschzetteln von Menschen in sozialen und finanziellen Notlagen, für die Geschenke an Weihnachten n