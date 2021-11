Radfahrerin bei Unfall in Meppen schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte die verletzte Radfahrerin ins Krankenhaus (Symbolbild).

Ludger Jungeblut

Meppen. Eine Radfahrerin ist am Freitagabend bei einem Unfall in Meppen bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 43-jährige Autofahrerin gegen 17.45 Uhr in ihrem BMW in Richtung Versener Straße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Neelandstraße übersah sie eine von links kommende 53-jährige Radfahrerin. Es kam z