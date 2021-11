Diese neuen Glasbehälter werden ab Anfang Januar 2022 im Emsland nutzbar sein, geleert werden sie künftig von Augustin Entsorgung aus Meppen. Philipp Augustin (rechts im Bild), Leiter der Logistik bei Augustin, stellte die Behälter jetzt mit einem Mitarbeiter der Theo Augustin Städtereinigung vor.

Augustin Entsorgung Meppen

Meppen. Die Emsländer müssen sich ab Anfang Januar 2022 an neue Altglas-Container gewöhnen. Die Firma Augustin Entsorgung aus Meppen übernimmt die Abfuhr und stellt dafür neue Behälter auf.

Die Aufstellung der neuen Sammelbehälter beginnt in diesen November-Tagen, genutzt werden dürfen sie ab dem 3. Januar 2022, teilte Augustin Entsorgung am Mittwoch mit. Zuständig für die Glasabfuhr in Deutschland ist, ähnlich wie b