Nach einem erneuten Ausbruch der Geflügelpest in der Stadt Friesoythe mussten 7500 Puten getötet werden. (Symbolbild)

Carmen Jaspersen/dpa

Friesoythe . Am Mittwoch meldete der Landkreis Cloppenburg erneut einen Ausbruch der Geflügelpest in der Stadt Friesoythe – 7500 Puten mussten getötet werden. Seit Sonntag besteht im Emsland eine Stallpflicht.

Wie der Landkreis Cloppenburg am Mittwoch mitteilte, wurde in Friesoythe ein weiterer Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza mit dem Erreger H5N1 in einem Putenbetrieb nachgewiesen. Den Ausbruch habe das Friedrich-Loeffler-