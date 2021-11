Im November kommen mobile Impfteams in verschiedene Städte und Gemeinden im Landkreis Emsland. (Symbolbild)

Martin Schutt/dpa

Meppen. Der Corona-Impfbus des Landkreises ist weiterhin im Emsland unterwegs. Jetzt machen zusätzlich mobile Impfteams in kommunalen Einrichtungen der emsländischen Städte und Gemeinden Halt.

Wie der Landkreis mitteilt, machen die mobilen Impfteams am Mittwoch, 17. November, von 9.30 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle in Lengerich, Schulstraße 14, Station. Am Donnerstag, 18. November, sind sie von 9.30 bis 16.30 Uhr in Spelle im Wöh