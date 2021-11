Mobile Impfteams machen in verschiedene Städte und Gemeinden im Landkreis Emsland Halt. (Symbolbild)

Markus Scholz/dpa

Meppen. Der Corona-Impfbus des Landkreises ist weiterhin im Emsland unterwegs. Jetzt machen zusätzlich mobile Impfteams in emsländischen Städten und Gemeinden Halt. Wann und wo sie vor Ort sind und was Sie beachten müssen.

Impfen lassen können Sie sich hier:Freitag, 19. November, 9.30 bis 16.30 Uhr in Emsbüren am Rathaus, Magistrastraße 5 (Impfbus)Montag, 22. November, 9.30 bis 16.30 Uhr in Salzbergen am Gemeindezentrum, Kirchplatz 8 (Impfbus)Montag, 22. Nove