Meppener kämpfen für neuen Straßennamen am Krankenhaus

Die Ludmillenstraße am Krankenhaus in Meppen sollte nach Ansicht der Unterschriften-Sammler in Fritz-Helmkamp-Straße umbenannt werden.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Die Meppener Wolfgang Löning und Renate Caillé sammeln Unterschriften. Ihr Ziel: Die Ludmillenstraße am Krankenhaus soll Fritz-Helmkamp-Straße heißen.

Fritz Helmkamp war nach dem 2. Weltkrieg als Musiklehrer an der Ludmillenschule in der Meppener Innenstadt aktiv. Bekannt wurde er aber vor allem durch seinen Kinderchor, in dem viele Meppener mitwirkten und der weit über die