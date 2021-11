Corona: Emsland liegt bei Inzidenz in Niedersachsen auf Platz 4

Der Landkreis Emsland stand am Sonntag auf Platz 4 bei den höchsten Inzidenzen in Niedersachsen.

Harry de Winter

Meppen. Lag die Inzidenz im Emsland am Samstag noch bei 119,5, stieg der Wert am Sonntag sprunghaft nach oben auf über 200. Damit liegt der Landkreis auf Platz 4 in Niedersachsen.

Die sogenannte vierte Welle hat das Emsland fest im Griff. Derzeit ist es gar nicht absehbar, wie sich die Pandemie weiterentwickelt. Am Sonntag, 14. November, durchbrach die Inzidenz die 200er-Marke und lag bei 212,2. Auf einzelne Fälle he