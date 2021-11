Nachdem in Friesoythe im Landkreis Cloppenburg Fälle der Geflügelpest aufgetreten sind, ordnet der Landkreis Emsland ab Sonntag, 14. November, eine Stallpflicht für Geflügel an.

Meppen. Die Geflügelpest weitet sich weiter in Cloppenburg aus. Am Sonntag meldete der Landkreis erneut einen Ausbruch in der Stadt Friesoythe. Der Landkreis Emsland ordnete ab sofort eine Stallpflicht für Geflügel an.

Laut Landkreis wurde in der Stadt Friesoythe ein weiterer Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza mit dem Erreger H5N1 in einem Putenbetrieb nachgewiesen. Den Ausbruch habe das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) nun auc