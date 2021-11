Boostern mit Biontech: Schlange stehen für Corona-Impfung in Meppen

Ein Bild, das man so lange nicht mehr gesehen hatte: Menschen, die für eine Corona-Impfung in Meppen Schlange stehen müssen.

Dominik Bögel

Meppen. Seit Tagen steigen die Corona-Zahlen rasant. Um diesen Trend zu brechen tourt derzeit ein Impfbus durch das Emsland. Am Freitag war er in Meppen. Viele Bürger kamen, nahmen lange Wartezeiten in Kauf.

„Wir standen jetzt knapp eine Stunde an, um uns unsere Corona-Impfung abzuholen“, erklärt eine Frau, die gerade aus dem Impfbus steigt, der vor dem Sportplatz des SV Union Meppen steht. Sie ist bei Weitem nicht die Einzige, die an