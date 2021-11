Nachdem in der Stadt Friesoythe im Landkreis Cloppenburg Fälle der Geflügelpest aufgetreten sind, ordnet der Landkreis Emsland ab Sonntag, 14. November, eine Stallpflicht für Geflügel an.

Jens Büttner/dpa

Meppen. Die Geflügelpest weitet sich weiter in Niedersachsen aus. Am Freitag meldete der Landkreis Cloppenburg erneut einen Ausbruch in der Stadt Friesoythe. Das hat auch Konsequenzen für das Emsland.

In Friesoythe musste ein Bestand von 9400 Puten getötet werden. Am Mittwoch waren in Friesoythe rund 38 000 Enten nach einer Infektion mit dem Virus tierschutzgerecht getötet worden. Das Virus ist für Tiere hochansteckend. Im