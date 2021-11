"Die Folgen der 'Farm to Fork'-Strategie sind verheerend- für die gesamte Weltbevölkerung", sagt Milchviehalter Matthias Everinghoff. Deshalb ruft er alle Bauern aus dem Emsland und der Grafschaft Bentheim wieder zur Treckerdemo auf.

Engelken

Meppen. Das EU-Parlament stellte sich kürzlich hinter die Strategie „Farm to Fork“. Emsländische Landwirte warnen nun vor einer Abwanderung der Lebensmittelproduktion, sehen gar die Welternährung in Gefahr und rufen daher zur Demo.

Matthias Engelken Deutliche Kritik äußerst Matthias Everinghoff an der "Farm to Fork"-Strategie. Was ist "Farm to Fork"? Im Rahme