SPD großer Verlierer bei der Wahl der Bürgermeister in Meppen

Blumen für den neuen Ratsvorsitzenden Hermann Sievers (links) von Bürgermeister Helmut Knurbein.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. War vor fünf Jahren die CDU bei der Vergabe der Bürgermeisterposten im Stadtrat Meppen der große Verlierer, war es dieses Mal die SPD.

Fast auf den Tag genau wie 2016 wurden alle Posten auf Antrag der SPD-Fraktionsvorsitzenden Andrea Kötter in der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend in geheimer Wahl bestimmt. Während jedoch 2016 die CDU-Stadtratsfraktion