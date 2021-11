Probehebungen der Hubbrücke: In Meppen kann es zu Stau kommen

Probehebungen der Hase-Hubbrücke in Meppen gibt es am 11. November.

Archivfoto: Hermann-Josef Mammes

Meppen. Verkehrsteilnehmer in der Meppener Innenstadt müssen am Donnerstag, 18. November, mit Behinderungen und Wartezeiten rechnen. Grund sind Probehebungen der Hubbrücke..

Die Probehebungen finden zwischen 10.15 und 11.15 Uhr statt. Dadurch könne es, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt, Leitzentrale Meppen, zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs in der Meppener Innenstadt kommen, so Auf die Sign