Blumen für den neuen Kreistagspräsidenten Burkhard Remmers (Mitte) gab es von Landrat Marc-André Burgdorf (links) und Alterspräsident Heribert Kleene.

Hermann-Josef Mammes

Meppen. Mit sehr viele neuen Führungsköpfen geht der Kreistag im Landkreis Emsland in seine zehnte Wahlperiode seit Gründung im Jahr 1977.

In seiner konstituierenden Sitzung hat der Kreistag am Montag in Meppen den Papenburger Burkhard Remmers (CDU) zum neuen Kreistagspräsidenten gewählt. Zu seinen Stellvertretern wurden Magdalena Wilmes (CDU) aus Lünne und Ulrich Wilde (SPD)