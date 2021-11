Neue Tankstelle von Score nahe der B70 in Meppen kurz vor der Eröffnung

Noch haben die Handwerker das Sagen auf der Tankstellen-Baustelle an der Fürstenbergstraße in Meppen. Das Ende der Arbeiten ist aber absehbar.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Seit Juli wird an einer neuen Tankstelle an der Fürstenbergstraße (Nähe B70) in Meppen gearbeitet. Betreiber Score aus Emden verrät jetzt den Eröffnungstag und nennt die Besonderheiten der Tankstelle für Kunden.

Zu übersehen sind die intensiven Arbeiten auf der Baustelle zwischen dem Fast-Food-Restaurant Burger King und dem Autohaus beziehungsweise dem neuen Aldi-Markt nicht. Etliche Handwerker arbeiten seit Wochen im