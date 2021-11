Unter diesem Obstbaum können Urnen beigesetzt werden: Jürgen Klinger (v.l.), Olga Kremer, Christa Korff und Gunda Dröge freuen sich über den Abschluss des Projektes am Friedhof Hüttenstraße in Meppen.

Tobias Böckermann

Meppen. Friedhöfe sind ein Ort des Lebens – deshalb hat die Gustav-Adolf Kirchengemeinde in Meppen ihren Gottesacker zu einer Naturoase mitten in der Stadt umgewandelt. Das Ziel: Artenvielfalt an der letzten Ruhestätte.

Mehrere Jahre hat die Umsetzung des Projektes gedauert, 35.000 Euro gekostet und den Weg in die Zukunft geebnet. Denn die Bestattungskultur ändert sich, weil viele Menschen nicht mehr klassisch in einem Sarg bestattet werden wolle