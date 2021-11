Polizei in Meppen ist vorerst unter kommissarischer Leitung

Das Polizeikommissariat in Meppen bleibt vorerst ohne neue Leitung.

Symbolfoto: Gert Westdörp

Meppen. Martina Schümers hat das Polizeikommissariat in Meppen verlassen und ist Bürgermeisterin in Herzlake. Wer trägt nun die Verantwortung für die Polizei in der Kreisstadt?

In einer Feierstunde wurde die 41-jährige Polizeioberrätin Martina Schümers als Leiterin der Polizeikommissariats in Meppen verabschiedet. Sie leitete diese seit 2014. Die kommissarische Führung des Polizeikommissariats Mepp