Geschäfte länger geöffnet: Moonlight-Shopping in Meppener Innenstadt

Bis 21 Uhr kann man beim Moonlight-Shopping am 4. November in Meppen bummeln und einkaufen.

Symbolfoto: Michael Gründel

Meppen. Nach der Arbeit in Ruhe durch die Stadt schlendern und durch die Geschäfte bummeln - in Meppen ist das am 4. November möglich. Dann haben Geschäfte länger geöffnet.

Die Meppener Innenstadt lädt zum Moonlight-Shopping ein. Besucher können dann bis 21 Uhr bummeln und einkaufen. Nach den Corona-Einschränkungen und der Zeit langer Lockdowns soll das Shopping-Event für zusätzli