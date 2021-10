Meppen fällt Bäume an Wallanlagen und pflanzt 80 Bäume nach

Am sogenannten Leinpfad, also dem Radweg entlang des Dortmund-Ems-Kanals in Meppen, sind bereits Bäume gefällt worden. Im weiteren Verlauf der Arbeiten werden zahlreiche große Bäume nachgepflanzt.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. In Meppen werden entlang der historischen Wallanlagen 80 neue Bäume gepflanzt. Die Arbeiten am bestehenden Baumbestand haben in dieser Woche begonnen. Einige Bäume sind oder werden aber auch gefällt.

Im ersten Teilabschnitt werden laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung um Püntkers Patt und entlang des Leinpfades von der Hubbrücke bis zur Schülerwiese große Linden mit einer Höhe von rund sieben Metern, einer