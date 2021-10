Sportlich geschnittene Trachten und ein rustikales Schuhwerk sind dieses Jahr voll im Trend, wie Birgit Jürgens und Nelly Edel von Schröder Mode in Haselünne verraten.

Dominik Bögel

Meppen. Am 30. Oktober steht nach einem Jahr Corona-Pause wieder ein Oktoberfest in Meppen an. Doch wie ziehe ich mich dafür passend an? Wir haben nachgefragt, worauf fesche Buben und Madls outfittechnisch achten müssen.

In diesem Artikel erfährst du: Was dieses Jahr modetechnisch bei Trachten angesagt istWas No-Gos beim Tragen von Lederhose und Dirndl sindWie die Schleife am Dirndl gebunden werden mussDieses Wochenende heißt es wieder "O´zapft is!" in