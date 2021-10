Neuer Verein in Meppen will mit vielen Vorurteilen aufräumen

Der Vorstand des neuen Kulturvereins: Saskia Lorenz, Judith Strodtkötter und Christian Schütz (v. links).

Janine Bartling

Meppen. Der Meppener Verein "Förderunion für Kunst und Kultur" behandelt Themen, die im ländlichen Raum eher selten angesprochen werden, wie Rassismus oder Queerness. Die Organisatoren möchten besonders jungen Leuten eine Plattform bieten.

In diesem Artikel erfährst du: was der neue Kulturverein für Themen behandelt.wie du dich an den Diskussionsrunden beteiligen kannst.welche Intention hinter dem Kulturverein steckt.„Es gibt viele Themen, die auch hier in Meppen eine ho