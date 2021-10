Zwei neue Infostelen begrüßen die Bürger und Besucher in Meppen

Hermann Altevers (von links) und Christoph Behnes enthüllen mit Helmut Knurbein und Klaus Keller, Fachbereichsleiter Kultur, Gebäudewirtschaft und Liegenschaften, die Infostele in der Goetheallee in Meppen.

Stadt Meppen

Meppen. Zwei neue Infostelen begrüßen die Bürger und Besucher in Meppen. Eine von ihnen hat Bezug zum Windthorstplatz.

Eine in der Goetheallee aufgestellte Stele erläutert die Beziehung zwischen Johann Wolfgang von Goethe und dem Ginkgobaum. Im Vorfeld zur Errichtung dieses Objektes wurden in der Goetheallee, wie es in einer Pressemitteilung heißt