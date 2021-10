Ein Diebstahl in einem Haselünner Schuhgeschäft war Thema im Amtsgericht in Meppen.

Manfred Fickers

Meppen. Wegen des Diebstahls eines Paar Schuhe musste sich ein 28-Jähriger vor dem Amtsgericht Meppen verantworten. Aufgrund vorheriger Straftaten und eines Messers im Rucksack fiel das Urteil härter als erwartet aus.

Er sei damals an einem Tiefpunkt in seinem Leben gewesen, erzählte der Angeklagte rückblickend über die Tat, die sich am 15. September 2020 in einem Schuhgeschäft in Haselünne zutrug. Drogenprobleme und eine fehlende berufliche Pe