Tolles Vermächtnis von Hermann Bröring für das Emsland

Hermann Bröring stellt den Emsländischen Heimatbund neu auf.

Hermann-Josef Mammes

Meppen . Der Emsländische Heimatbund besteht seit 69 Jahren. Mit seinen neuen Entscheidungen kann er voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Ein Kommentar.

In der langen Historie leiteten erst zwei Vorsitzende den Heimatbund. Das große Erbe des verstorbenen Dr. Josef Stecker trat 1993 Hermann Bröring an. Der ehemalige Landrat hat jetzt auf der Generalversammlung in Haselünne in seiner un