Zombies und Geister: Familie Lauinger zeigt ihr Halloween-Haus in Meppen

Totenköpfe, Zombies und Monster: In dem Geisterhaus von Familie Lauinger in Meppen bekommt man es an den Halloween-Tagen mit dem puren Grauen zutun.

Ina Wemhöner

Meppen. Horror-Clowns, Zombies und abgehackte Hände – in dem Geisterhaus von Familie Lauinger in Meppen bekommt man es an Halloween mit dem puren Grauen zutun. Gänsehaut ist hier garantiert.

Die dunklen Gestalten im Baum vor dem Haus der Familie Lauinger in der Fehnstraße in Meppen wehen bedrohlich hin und her. Auf einem großen Geisterschiff lichtet sich der Nebel und das Skelett eines toten Piraten wird auf dem Deck sichtbar.