Asbest-Belastung: Stadt Meppen stellt sich ihrer Verantwortung

Auch die alten Firmengebäude in Meppen-Versen müssen abgerissen werden.

Tobias Böckermann

Meppen . Im Emsland gibt es an mehreren Stellen noch Altdeponien. Es ist gut und richtig, dass die Stadt Meppen sich jetzt der mit Asbest belasteten Fläche annimmt. Ein Kommentar:

Bis in die 1970er-Jahre hinein war es leider im Emsland so, dass jede einzelne Kommune häufig ihre eigene Mülldeponie betrieb. Belastete Rückstände aus jener Zeit lagern teils noch heute in den Böden, auch wenn längst Gras, Gestrüpp und sog