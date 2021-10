Einbrecher dringen in Höltingmühle in Meppen ein

Unbekannte Täter sind in die Höltingmühle an der Straße Am Nachtigallenwäldchen in Meppen eingebrochen.

Jörn Martens

Meppen. Zwischen Mittwoch und Montag sind unbekannte Täter in die Höltingmühle in Meppen eingebrochen.

Wie es in einer Pressemitteilung der Polizei heißt, verschafften sich die Unbekannten gewaltsam durch ein Fenster Zugang zu den Räumen an der Straße Am Nachtigallenwäldchen, in denen ein Gastronomiebetrieb untergebracht ist, und e