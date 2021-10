Die Hemsener Kita-Kinder freuen sich über ihre neuen Räume und begrüßen die Ehrengäste mit „wir Kinder aus Hemsen wir sind da. Hurra!!“

Gerd Mecklenborg

Meppen. Mit einer Feier in Anwesenheit vieler Ehrengäste ist nun der obligatorische Schlüssel für den neuen Anbau an der Kindertagesstätte St. Marien in Meppen-Hemsen an die Kita-Leiterin Silke Robben überreicht worden.

Die Kindertagesstätte St. Marien in Meppen-Hemsen wurde 1974 eröffnet und 2020 um eine Krippengruppe erweitert. Träger ist die Kirchengemeinde St. Marien Meppen-Hemsen. An den Altbau ist jetzt ein etwa gleichgroßer Neubau für eine mo