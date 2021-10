Kampfbereit für einen Aufbruch in der CDU präsentierte sich Gitta Connemann auf dem Parteitag in Haren.

Hermann-Josef Mammes

Haren. Mit dieser schonungslosen Aufarbeitung des CDU-Wahldebakels bei der Bundestagwahl hatte in Haren wohl niemand gerechnet. Bundestagsabgeordnete Gitte Connemann forderte zudem eine Mitgliederbefragung.

Die 57-Jährigre sprach am Samstag in Hotel Hagen auf dem Parteitag des CDU-Kreisverbandes Meppen in einer sehr emotionalen Rede klar Tacheles. Auch wenn sie ebenso wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann in ihren jeweiligen Wahlk