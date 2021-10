79-jährige Fußgängerin ist in Meppen von Auto angefahren worden

In Meppen ist am Freitagmorgen eine 79-jährige Fußgängerin von einem Kleintransporter angefahren und dabei schwer verletzt worden.

dpa/Patrick Seeger

Meppen. An der Gymnasialstraße in Meppen ist am Freitagvormittag eine 79-jährige Fußgängerin von einem Kleintransporter angefahren worden.

Nach Angaben der Polizei ist dabei gegen 10 Uhr der 28-jährige Fahrer eines Kleintransporters rückwärts aus einer dortigen Baustelleneinfahrt gefahren.Fußgängerin übersehenDabei übersah er eine 79-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde bei dem