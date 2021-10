Auto kollidiert in Meppen mit Fußgängerin mit Rollator

In Meppen ist eine am Rollator gehende Frau von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden.

dpa/Nicolas Armer

Meppen. In der Meppener Altstadt ist am Freitagvormittag ein Auto mit einer am Rollator gehenden Fußgängerin zusammengestoßen.

Die Ursache für den Unfall ist nach Angaben der Polizei derzeit noch unklar. Gemeldet wurde der Unfall im Bereich der Kirchstraße 28 am Freitagmorgen, 15. Oktober, um kurz vor 10 Uhr.Die Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzung