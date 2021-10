Die alte Halle der Industriebrache in Meppen ist abbruchreif.

Tobias Böckermann

Meppen. Die Stadt Meppen hat im Rahmen einer Zwangsversteigerung ein mit Asbest belastetes Grundstück erworben und will es jetzt für 478.900 Euro sanieren.

Es handelt sich um ein 5367 Quadratmeter großes Areal im Euro-Industriepark in Versen an der Emmener Straße 8. Das Gelände der früheren Firma Füßner (Pro Bau) liegt seit vielen Jahren brach. Dabei hatte die Firma 1996 das Areal an die