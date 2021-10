Unbekannte stehlen Starkstromkabel von einer Baustelle in Meppen

In Meppen haben bislang unbekannte Täter Starkstromkabel von einer Baustelle gestohlen. Die Polizei sucht nun Tatzeugen.

dpa/Friso Gentsch

Nach Angaben der Polizei ist es zwischen Dienstagabend, 12. Oktober, und Mittwochmorgen in der Voltastraße zu diesem Diebstahl gekommen. Kabel waren an Baukränen befestigtDie bislang unbekannten Täter entwendeten von einer do