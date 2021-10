Am Wochenende ein Taxi zu bekommen, ist im Emsland derzeit nicht unbedingt leicht.

Symbolfoto: imago/Panthermedia

Meppen/Lingen. Wer am Wochenende Feiern geht, der nimmt sich oft für die Rückfahrt ein Taxi. Doch eines zu bekommen, das scheint aktuell im Emsland sehr schwer zu sein. Warum ist das so?

Gemütlich mit Freunden und Bekannten in der Stadt feiern gehen, das machen seit dem Wegfall der strengen Corona-Restriktionen und der 2G- und 3G-Regeln mittlerweile wieder Viele gerne. Gerade an den Wochenenden wird es in den Gast