Corona: Impfteams im Emsland im Dauereinsatz an Schulen und Pflegeheimen

Im Dauereinsatz sind die Corona-Impfteams im Emsland.

Symbolfoto: Rolf Zoellner via www.imago-images.de

Meppen . In den kommenden zwei Monaten wollen zwei mobile Impfteams im Emsland gezielt in den Alten- und Pflegeeinrichtungen aber auch an Schulen impfen.

Das hat Landrat Marc-André Burgdorf in der letzten Sitzung des alten Kreistages am Montag in Meppen angekündigt. Bei seiner Bilanz zur Corona-Pandemie im Emsland sagte der CDU-Politiker: "Das ist die erste Sitzung des Kreistages, die s