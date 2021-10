So viele freie Kita- und Krippenplätze gibt es in Meppen

Die Kita St. Margareta am Damaschkering in Meppen ist eine von 17 Kindergärten beziehungsweise Krippen im Stadtgebiet Meppens.

Daniel Gonzalez-Tepper

Meppen. Plätze in Kindergärten und Krippen sind auch bei Eltern in der Stadt Meppen sehr begehrt. Wie viele freie Plätze gibt es derzeit in der Kreisstadt? Jugendamtsleiter Christian Golkowski gibt Auskunft.

Für eine möglichst wohnortnahe Versorgung mit Kindergartenplätzen hat die Verwaltung das Stadtgebiet in drei Bereiche eingeteilt, hinzu kommen die Ortsteile. Eine Übersicht.EsterfeldIm größten Meppener Stadtteil gibt es