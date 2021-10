Das sind die Ergebnisse der Schäferhunde-Prüfungen in Meppen

Zum siebten Mal hat der Verein für deutsche Schäferhunde in der Hänsch-Arena die Bundessieger im Bereich ISP (Internationale Siegerprüfung, Gebrauchshundesport) und Agility gekürt.

Verein für deutsche Schäferhunde / Sylvia Krause

Meppen. Kira Albers mit ihrer Hündin "Ultra vom bösen Bruderblick" heißt die Siegerin der Bundessiegerprüfung (BSP) des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV), die am Wochenende in der Hänsch-Arena in Meppen ausgetragen wurde.

Die Siegerin erreichte in den insgesamt drei Wertungsgängen 291 Punkte und lag damit fünf Punkte vor der zweitplatzierten Christian Mieck, der mit seinem Schäferhund "Daro von den Koschis" auf 286 Punkte kam. Mit der gleichen Punk