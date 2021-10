60 Afghanen demonstrieren in Meppen gegen die Taliban

Mit Spruchbändern, Bannern und Fahnen sind rund 60 Menschen aus Afghanistan am Samstag durch die Meppener Innenstadt gezogen.

Heinrich Schepers

Meppen. Rund 60 Menschen aus Afghanistan haben am Samstag in Meppen gegen die Herrschaft der Taliban in ihrem Heimatland demonstriert und eine freie demokratische Gesellschaft für Afghanistan gefordert.

Mit Spruchbändern, Bannern und Fahnen demonstrierten die 60 Afghanen gegen die erneute Machtübernahme der Taliban in ihrem Heimatland nach dem Truppenabzug der USA sowie weiterer Westmächte. Zuvor hatte die Gruppe auf dem Windthor